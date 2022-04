Krievija pastiprinās uzbrukumu Ukrainas austrumos, norāda Zelenskis

"Viņi baidās atzīt, ka visa Krievijas politika attiecībā pret Ukrainu desmitgadēm bija kļūdaina un tikai sagrāva visu, kas Krievijai bija attiecībās ar Ukrainu no iepriekšējiem laikiem," uzsvēra Zelenskis.

"Viņi baidās atzīt, ka desmitiem gadu likuši kļūdainas likmes un iztērējuši kolosālus resursus, lai atbalstītu pilnīgas niecības, par kuriem domāja, ka tie it kā būs Ukrainas un Krievijas draudzības nākamie varoņi. Bet šīs niecības bija prasmīgi tikai vienā - izvilkt naudu no Krievijas savās kabatās. Lai neatzītu kļūdas, viņi [Krievija] pieļāva jaunas kļūdas. Viņi paši sev atņēma jebkādus politiskos instrumentus un, nevēloties atteikties no nereālistiskām ambīcijām, sāka šo karu," sacīja Ukrainas prezidents.