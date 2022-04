"Ķermeņa stīvuma dēļ mums nācās salauzt viņa kājas." Ārzemju karavīri atklāj zvērības, ko piedzīvojuši Ukrainā

"Daudzi nevēlējās doties misijā ar šiem puišiem, jo ​​viņi vienkārši bija neuzticami," stāsta Lī. "Risks saņemt mugurā lodi no dažiem noziedzniekiem [mūsu pusē] bija daudz lielāks."

"Vice World News" nevarēja pārbaudīt Lī stāstu patiesumu par karavīru neadekvātu uzvedību misiju laikā, taču Ādams apstiprināja, ka visi pieci vīrieši vairs neatradās leģiona sastāvā, kad vīrietis atstāja valsti. Viņš arī uzsvēra, ka šie vīrieši bija izņēmums citādi harmoniskajā ārvalstu kaujinieku grupā un ka Ukrainas valdība cenšas izskaust sliktu uzvedību ārvalstu karavīru rindās. Amerikāņu karavīrs, ar kuru Lī kopā devās uz Varšavu un kuram viens no "specvienībniekiem" bija fiziski uzbrucis, apstiprināja, ka pametis Ukrainu, baidoties par savu drošību, taču viņš atteicās sniegt pilnu interviju.

"Ķermeņa stīvuma dēļ mums nācās salauzt viņa kājas un rokas, lai viņu tur varētu ielikt. Šeit, Eiropā, automašīnas ir ļoti mazas," skaidro Lī. "Tas bija diezgan šausmīgi, es to nekad neaizmirsīšu."

"Tā ir mana reakcija uz visu, kas tur notika. Tā es kontrolēju stresu. Es to daru savā labā," skaidro Ādams. "Es uzskatu, ka tas ir labi, ja kāds vēlas mani nosodīt. Uz priekšu. Man vienalga. Ja es visu laiku par to raudāšu, kāda no tā būs jēga?"