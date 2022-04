Olena Zelenska , aprakstot iebrukuma pašu sākumu, atzīst, ka to atceras ļoti spilgti.

"Tas bija parasts darba dienas vakars. Bērni bija atgriezušies no skolas, notika gatavošanās nākamajai mācību dienai.

Es pamodos laikā no pulksten 4 līdz 5 - no blīkšķa. Uzreiz nesapratu, ka tas bija sprādziens. Es nebiju droša, kas tas varētu būt bijis. Vīrs nebija gultā. Kad piecēlos, es viņu ieraudzīju - jau apģērbušos. Uzvalkā, kā parasti. Tā bija pēdējā reize, kad redzēju viņu uzvalkā un baltā kreklā - kopš tās dienas viņš tērpies tikai militārās drēbēs. "Tas ir sācies," bija viss, ko viņš pateica," "Vogue" stāsta Olena.

"Apjukums drīzāk. "Ko mums darīt ar bērniem?" "Pagaidi," viņš teica, "es jums ziņošu. Katram gadījumam savāciet pirmās nepieciešamības mantas un dokumentus," viņš man sacīja un izgāja no mājas," 24. februāra nakti atceras Ukrainas pirmā lēdija.

"Bērniem nekas nav jāskaidro. Viņi redz visu, tāpat kā katrs bērns Ukrainā. Protams, bērniem tas nav jāredz, taču bērni ir ļoti godīgi un patiesi. Jūs nevarat no viņiem neko noslēpt, tāpēc labākā stratēģija ir patiesība. Ar bērniem visu esam pārrunājuši. Esmu mēģinājusi atbildēt uz viņu jautājumiem. Mēs daudz runājam, jo ​​pateikt skaļi to, kas sāp, neturēt sevī - tā ir pārbaudīta psiholoģiskā stratēģija. Tā iedarbojas," stāsta Olena.

"Un tā, iespējams, ir tirāna liktenīgā kļūda. Mēs vispirms esam ukraiņi un tad viss pārējais. Viņš gribēja mūs sašķelt, sagraut, izraisīt iekšēju konfliktu, bet ar ukraiņiem to nav iespējams izdarīt. Kad kāds no mums tiek spīdzināts, izvarots vai nogalināts, mēs jūtam, ka mēs visi tiekam spīdzināti, izvaroti vai nogalināti.

Mums nav vajadzīga propaganda, lai izjustu pilsonisko apziņu un pretotos. Tieši šīs personīgās dusmas un sāpes, ko visi izjūtam, acumirklī aktivizē vēlmi rīkoties, pretoties agresijai, aizstāvēt savu brīvību. Ikviens to dara tā, kā māk, - karavīri ar ieročiem rokās, skolotāji - turpinot mācīt, ārsti - veicot sarežģītas operācijas uzbrukumos. Barbariem cenšoties pārņemt mūsu valsti, visi Ukrainas pilsoņi ir kļuvuši par brīvprātīgajiem - māksliniekiem, pavāriem, frizieriem.

Aptuveni četri miljoni sieviešu un bērnu ir migrējuši un tagad atrodas citās valstīs. Un būt migrantam ir grūti gan garīgi, gan fiziski. Jums viss jāsāk no jauna.

Ir arī stāsts par māti Kijevā — Olgu, kura pasargāja savu divus mēnešus veco meitu, kad raķete trāpīja viņas daudzdzīvokļu mājā. Vai stāsts par Černihivas bērnunama skolotāju Natāliju, kura dzīvoja pagrabā ar 30 bērniem (no kuriem viens bija viņas). Viņa tos baroja un aprūpēja, un pēc tam atrada transportlīdzekli un nogādāja drošā vietā.

Iznīcinātā Mariupole ir mūsu šausmīgās sāpes. Un tas turpinās. Arī Kijevas reģions ir kļuvis briesmīgs — to mēs redzējām pēc Krievijas armijas atkāpšanās. Uz ielas nogalināti cilvēki. Ne militārie — civilie! Kapi pie rotaļu laukumiem. Es pat nevaru to aprakstīt. Tas padara mani mēmu. Bet uz to ir jāskatās.