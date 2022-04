Populārais mūziķis Potaps nosoda Krieviju: Jūsu valsts kļuva par pirmo teroristu uz planētas Zeme

Viņš publicējis desmitiem fotogrāfiju, to starpā ir Dmitrijs Nagijevs, reperis Basta, Alla Pugočova un dziedātājs Krīds. Potaps neklusē un ir gatavs dalīties pārdomās par notikušo un norādīt uz tiem sabiedrībā zināmajiem cilvēkiem, kuri joprojām klusē, tādējādi paužot atbalstu karam.

"Pārāk daudz kas ir likts uz svaru kausiem... Karjeras, ģimenes, uzņēmumi... Dažādi vecumi, dažādas pieredzes... Bet gluži kā uz burvja mājienu visi vienlaikus apklusuši vai pārrakstījuši ziņas par patriotismu pēc mācību grāmatas. Tajā pašā dienā, kad jūsu valsts kļuva par 1. teroristu uz planētas Zeme - šizofrēniķa vadībā no bunkura... Buča, Mariupole, Gostomela, Irpiņa - asinis, vardarbība, nežēlība un nāve, vai tie tiešām nav iemesli, lai izmantotu pieredzi, slavu un ietekmi uz sabiedrību, lai paustu nostāju? Jā, būs sāpīgi, biedējoši un smagi, bet tu vienmēr sevi cienīsi par to, ka uzdrošinājies būt cilvēks. Par to, ka vari runāt!"