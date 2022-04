Slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 605

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 252 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze. Tostarp no stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 230 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 22 ir ar smagu slimības gaitu.

No pieciem mirušajiem pa vienam cilvēkam bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, no 70 līdz 79 gadiem, no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi bijuši 90-99 gadu vecumā. No tiem trīs bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet divi - vakcinēti.