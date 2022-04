"ReTV": Uz Saeimas vēlēšanām grib ierobežot Krieviju atbalstošās Latvijas partijas

"ReTV" ziņu dienesta uzrunātie Saeimā pārstāvēto partiju pārstāvji ir vienisprātis, ka prokremlisku politisko spēku dalība Saeimas vēlēšanās nav pieļaujama. Atšķiras tikai viedokļi par mehānismiem, kā to nodrošināt.

Nils Ušakovs, Eiropas Parlamenta deputāts, "Saskaņa", sacīja: "No vienas puses, Latvijas politikā nav vietas cilvēkiem, kuri atbalsta Krievijas karu Ukrainā. No otras puses – mēs esam tiesiska valsts. Šeit man ir ļoti daudz profesionāla rakstura jautājumu, kādā veidā to var īstenot, jo es pieņemu, ka neviens politisks spēks neatļautos ierakstīt, piemēram, programmā: "Mēs esam pret Krieviju, un mēs esam pret Ukrainu.""