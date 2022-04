Situācijas attīstība Ukrainā atkarīga no kaujām Donbasā, uzskata eksperts

Rajevs atzīmēja, ka karojošās puses pašlaik ir atteikušās no sarunu turpināšanas, kas, visticamāk, liecina, ka abas puses lielu likmi liek uz kaujām Donbasā un tic saviem panākumiem, bet sarunas pakārtos kauju iznākumam.

Eksperts domā, ka galvenais krievu mērķis būs savienot savus spēkus no ziemeļiem un dienvidiem, ielencot daļu Ukrainas karavīru, bet arī Ukrainas spēku jauda ir augusi.

Rajevs vērtēja, ka Ukrainai tomēr nav spēku, lai pārlauztu Mariopoles aplenkumu. Ja viņi tomēr censtos aplenkumu pārraut, tad nāktos pārmest turp lielus spēkus no citām vietām valstī, padarot tās ļoti ievainojamas.

Runājot par ķīmisko ieroču iespējamu pielietojumu no Krievijas puses Mariopolē, Rajevs uzsvēra, ka šī jautājuma izmeklēšanā aktīvi jāiesaistās starptautiskajām organizācijām. Eksperts uzsvēra, ka ķīmisko ieroču lietojums bija viena no "sarkanajām līnijām", attiecīgi, ja apstiprinās to izmantošana, tad ir jābūt nopietnām sekām pret Krieviju, tostarp iespējama starptautiskās sabiedrības cita veida iesaiste konfliktā.