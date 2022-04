Krievija kara turpināšanai Ukrainā kontrabandas ceļā saņēmusi ieročus no Irānas

Kāds anonīms avots "The Guardian" atklājis, ka ietekmīgākais no šiītu grupējumiem "Tautas mobilizācijas spēki" no Irākas uz Irānu 26.martā pārvedis prettanku granātmetējus un prettanku raķetes, kam 1.aprīlī pievienojis divas Brazīlijā ražotas pašgājēju reaktīvo raķešu palaišanas iekārtas "Astros II".