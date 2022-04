Kariņš: Eiropai jāturpina darbs pie jaunu sankciju ieviešanas pret Krieviju

Šajās sarunās centrālie jautājumi pašlaik ir par Krievijas energoresursu sankcionēšanu, atzina Kariņš, piebilstot, ka, no viņa viedokļa, sankciju jautājumi virzās ļoti lēnām, lai arī Eiropa viennozīmīgi spējusi panākt redzamu progresu.

Runājot par Latvijas virzīšanos uz atteikšanos no Krievijas gāzes, Kariņš atgādināja, ka tuvākais mērķis ir vienoties ar Igauniju un Somiju par dalību Paldisku sašķidrinātās gāzes terminālī, kas nozīmētu, ka no nākamā gada varētu nepirkt gāzi no Krievijas.