Rīgā atgriežas duets "Milky Chance"

Dueta "Milky Chance" muzikālie meklējumi sākās pavisam nejauši, kad abi dueta dalībnieki - ģitārists un solists Klemenss Rēbeins (Clemens Rehbein) un basists Filipu Daušu (Phillipp Dausch) - skolas laikā saprata, ka abus saista vienota muzikālā uztvere un izpratne par to, kas, viņuprāt, ir komfortu rosinoša un patīkami klausāma mūzika. Sekojoši abi skolas biedri no mācībām brīvo laiku pavadīja, veltot to kopīgām muzikālām improvizācijām. 2013.gadā, apvienojot radītās melodijas un zināšanas par mūzikas producēšanu Milky Chance izdeva debijas albumu "Sadnecessary", kas tika ierakstīts mājās radītā ierakstu studijā un kurā iekļauts grupas joprojām populārākais un atpazīstamākais singls "Stolen Dance". Debijas albumam sekoja "Blossom" 2017.gadā, "Mind the Moon" 2019.gadā un "Trip Tape" 2021.gadā.