Miris leģendārais komiķis un aktieris Gilberts Gotfrīds

Gilberts Gotfrīds plašu publicitāti ieguva pēc papagaiļa Iago tēla ierunāšanas Volta Disneja animācijas filmā "Aladins" (1992). Viņš ir zināms arī ar lomām tādās filmās kā "Problem Child" (1990), "Problem Child 2" (1991), "Look Who's Talking Too" (1990), un "The Adventures of Ford Fairlane" (1990).