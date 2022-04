Aizdomās par vairāku personu slepkavības mēģinājumu mežā Juglas mikrorajonā aiztur vīrieti

Jau ziņots, ka vakar, 12. aprīlī, pirms plkst. 19.30 Valsts policija saņēma informāciju, ka Rīgā, Stāmerienas ielā, mežā netālu no tirdzniecības centra "Alfa" ir nošauta viena persona, bet vēl viena – ievainota. Iespējamā vainīgā persona notikuma vietu bija pametusi. Valsts policija nekavējoties izsludināja plānu "Slazdi". Tika iegūti attēli ar aizdomās turēto vīrieti un tie izplatīti sabiedrībai personas atpazīšanai.

Pateicoties iedzīvotāju sniegtajai informācijai, divu stundu laikā tika noskaidrota vīrieša identitāte un uzsākts darbs viņam piekritīgajās adresēs. Ap pulksten sešiem no rīta Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona policisti un kriminālpolicisti vīrieti aizturēja.

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka starp vīriešu četrotni, kas tobrīd staigājusi pa mežu, un starp aizdomās turēto izcēlies sadzīviska rakstura konflikts. Tā laikā viņš ar sev līdzi paņemto nereģistrēto ieroci nošāvis vienu no vīriešiem.

Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš šāvis arī uz pārējiem vīriešiem, taču viņi no notikuma vietas aizbēguši. Vienam no konfliktā iesaistītajiem vīriešiem iešauts plecā. Ārstniecības iestādē viņam sniegta medicīniskā palīdzība un viņš no tās jau izrakstīts.