No veļas balināšanas līdz skaistumkopšanai. Praktiski olu čaumalu lietojumi

Ja čaumalas izmanto kā dekorācijas - uzmanīgi izpūt šķidrumu no olas , nebojājot čaumalu, tad pēc Lieldienu noslēguma glīto dekoru vari pārveidot par podiņu stādiem. Uzmanīgi nodauzi olas augšgalu un ieber apakšējā daļā augsni.

Olu čaumalas ieber palielā burkā un pārlej ar remdenu ūdeni. Pēc pāris dienām vari to izmantot telpaugu laistīšanai. Olu čaumalās esošās minerālvielas izšķīdīs ūdenī un kalpos kā mēslojums telpaugiem.

Tāpat šo pulveri vari uzbērt suņu barībai - kalcijs ir ārkārtīgi svarīgs uztura bagātinātājs suņiem, un to noteikti būtu ieteicams uzņemt papildus, ja suns tiek barots ar mājās gatavotu barību.

Ja Lieldienās vārītas baltas olas bez krāsošanas, tad to čaumalas vari izmantot veļas mazgāšanai. Ieber čaumalas tīkliņmaisā vai nelielā kokvilnas maisiņā, liec to veļasmašīnā kopā ar balto veļu un mazgā karstā ūdens režīmā. Olu čaumalas darbosies kā balinošs līdzeklis apģērbam.

No olu čaumalām var pagatavot arī sejas masku - sablendē olu čaumalas pulverī un pēcāk sajauc pulveri ar olu baltumu līdz pastas konsistencei. Klāj to uz sejas ar pirkstiem vai speciālu otiņu, ļauj maskai nožūt 15 minūtes un noskalo to ar siltu ūdeni. Olu baltums un čaumalu pulveris balinās sejas ādu, tādējādi izlīdzinot ādas toni.