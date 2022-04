Samazinājies stacionēto koronavīrusa pacientu skaits

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 226 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze. Tostarp no stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 214 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 12 ir ar smagu slimības gaitu.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 817,1 gadījuma līdz 748,2 uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir nedaudz palielinājies - no 297,3 līdz 301,2.

No astoņiem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs - 50 līdz 59 gadu vecumā, divi - no 70 līdz 79 gadu vecumā un pa vienam cilvēkam bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem un no 90 līdz 99 gadiem. No tiem seši bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet divi - vakcinēti.