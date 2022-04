Karaliene atklāj, kurš griezis viņas matus mājsēdes laikā

Pandēmijas laikā mājsēdi piedzīvoja daudzi, Lielbritānijas karaliene Elizabete II nebija izņēmums. Grāmatā "Monētas otra puse" ("The Other Side Of The Coin") tiek atklātas jaunas detaļas par to, kā mainījusies karalienes dzīve līdz ar vīrusa izplatību.