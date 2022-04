Pasaulē laimīgākā valsts - Somija

Labvēlības pieaugums ir viens no galvenajiem secinājumiem Pasaules laimes ziņojumā, kas balstīts uz globālo aptauju datiem no cilvēkiem aptuveni 150 valstīs.

Ņemot vērā divu gadu Covid-19 pandēmijas datus, ziņojums atklāj ko negaidītu. "Lielais pārsteigums bija tas, ka globālā mērogā nekoordinētā veidā ir bijis ļoti liels pieaugums visās trīs labvēlības formās, par kurām tika jautāts "Gallup World Poll" aptaujā," sacīja viens no trim ziņojuma izveidotājiem Džons Hellivels.

Ar ko izceļas Somija?

Viens no svarīgākajiem laimes mērījumiem Pasaules laimes ziņojumā ir tas, cik droši iedzīvotāji jūtas. Somija drošības ziņā ir izcēlusies, pateicoties zemajam noziedzības līmenim. Šī zemā noziedzības līmeņa rezultāts ir sabiedrība, kurā cilvēki jūtas droši, aizsargāti un laimīgi.

Izglītības sistēma ir viena no labākajām Eiropā, un tā ir uzstādījusi augstus rezultātus, tādējādi sniedzot skolēniem vairāk iespēju.

Vēl viens faktors, kas padara Somiju atšķirīga no vairuma rietumu valstu, ir vienlīdzība, kas nozīmē vienlīdzīgas iespējas ikvienam neatkarīgi no tā sociāli ekonomiskā stāvokļa. Somijā ir ļoti liela vidusšķira un izteikti zems nabadzības līmenis.

Somija un citas Ziemeļvalstis piešķir arī 10 mēnešus ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, no kura bērna tēvs saņem deviņas nedēļas. Pirmās trīs nedēļas abi vecāki paliek mājās. Vecāks var palikt mājās līdz bērna trīs gadu vecumam, nezaudējot darbu, taču pabalsts ir daudz mazāks.

Dažādi, bet vienlīdzīgi

Cīņa pret nevienlīdzību ir problēma, ar kuru daudzas valstis nepārtraukti cīnās, taču Somija ir uzņēmusi stabilu kursu un to saglabājusi, kas arī pierādās laimes ziņojumā.

Izmantotie mainīgie atspoguļo to, kas plaši tiek vēstīts pētnieciskajā literatūrā, lai izskaidrotu valsts līmeņa atšķirības dzīves novērtējumā. Mainīgie lielumi ir paredzēti, lai veiktu svarīgus secinājumus starp valstīm. Taču pētījumā uzsvērts, ka klasifikācija nav balstīta uz kādu konkrētu indeksu - rādītāji ir balstīti uz indivīdu vērtējumiem par savu dzīvi.

Pētot IKP līmeni starp valstīm, secināms, ka pēc jaunākajiem datiem 2022. gadā Latvija ieņem 97. vietu no 211. valstīm. Pandēmijas ietekmē IKP 2020. gadā Latvijā saruka par 3,8%. Savukārt IKP 2021. gadā Latvijā pieauga par 4,7%.

Pēdējo divu gadu laikā Covid-19 pandēmijas ietvaros Latvijas valsts parāds pieauga par trīsarpus miljardiem eiro, sasniedzot 45% no iekšzemes kopprodukta.

Vidējais dzīves ilgums tiek pētīts un secināts, pamatojoties uz datiem no Pasaules Veselības organizācijas Globālās veselības novērošanas centra datu krātuves. Jaunākie dati liecina, ka vidējais mūža ilgums Latvijā ir 75,7 gadi - sievietes vidēji dzīvo aptuveni 80,4 gadus, savukārt vīrieši 70,8 gadus.

Dāsnuma indekss izriet no tā, vai iedzīvotāji ir ziedojuši naudu kādai labdarības organizācijai pēdējā mēneša laikā. 2021. gadā tika veikta aptauja par to, cik daudz Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem ir norādījuši, ka pēdējā gada laikā ir ziedojuši. Aptaujas rezultātā secināts, ka 39% iedzīvotāju ir veikuši kādu ziedojumu.