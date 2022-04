Lieldienās jeb Lielajā dienā, kad diena ir kļuvusi garāka par nakti, kā jebkuros svētkos ir sava noteikta svinēšanas "dramaturģija" un rituāli, kuri jāievēro. Par to, kādus rituālus Lieldienās veica mūsu senči un kā tos izdodas ievērot mūsdienās, "Apollo" stāsta Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja muzejpedagoģe Ieva Bērziņa.

Muzejpedagoģe norāda, ka mūsdienu Latvijā ir notikusi kristīgo un pagānisko Lieldienu svētku tradīciju saplūšana - no rīta dodamies uz baznīcu, bet pēc tam mājās ģimenes lokā krāsojam olas un rīkojam kaujas, lai gan šīs darbības pārstāv divas pilnīgi pretējas pasaules.

Viena no svarīgākajām pagāniskajām tradīcijām ir agra celšanās Lieldienu rītā. Arī ticējumi vēsta, ka tas, kurš pirmais pieceļas, krāsni iekurina un muti nomazgā, tas visu vasaru neaizgulēsies. Svētku norisē ir īpaši svarīgs gatavošanās process, tādēļ nomazgāšanās un tīru drēbju uzvilkšana simbolizē attīrīšanos. Lieldienās mazgājas strautā, kas tek pretī saulei. Ticējumos ir paredzētas arī dažādas darbības skaistumam, piemēram, 12 dzērveņu apēšana.

Gada aukstāko gadalaiku sievietes pavadīja mājās, darinot drēbes. Sapulcēšanās un kopā sanākšana Lieldienās ir brīdis, kad var uzvilkt mugurā pašas darināto un pie reizes to parādīt kaimiņam, demonstrējot savas rokdarbu prasmes.

Kad saime ir sanākusi, nākamais darbību loks ir saistīts ar olām. Tradicionāli ola ir dzīvības simbols, jo tā ir potenciāls dzīvībai, kuru vēl neredzam, bet tā olas iekšienē veidojas un drīzumā parādīsies pasaulei. Bērziņa norāda: līdzīgi arī pavasarī - daba sāk mosties no ziemas miega, putniem dzimst mazuļi, kokiem sāk plaukt lapas un pļavās dīgt zāle.

Zināmākā Lieldienu tradīcija saistībā ar olām ir to krāsošana ar dabiskajām krāsvielām - sīpolu mizām, kumelīšu tēju, sarkanajiem kāpostiem un citiem augiem. Senie latvieši prasmīgi spēja izmantot dažādas dabas veltes, lai iegūtu nepieciešamo krāsu.

"Enerģija cilvēkiem vai kopienai rodas tad, ja mainās ar to, kas viņiem ir."

Arī olu ripināšana un kaujas ir vērstas uz enerģijas apmaiņu, tai pārceļojot no viena svētku svinētāja pie otra. Tādā veidā, mainoties ar olām un mijiedarbojoties savā starpā, senie latvieši tikai ieguva.

Savukārt mūsdienās, ja līdzekļi to atļauj, var visu izdarīt viens pats vai noalgot svešus strādniekus, norāda Bērziņa.

Bērziņa stāsta, ka katros svētkos ir konkrēts akcents uz kādu noteiktu diennakts laiku. Tā kā Lieldienās ir prasība sagaidīt sauli no rīta un rituāls ir saistīts ar diennakts gaišo laiku, tad par Lieldienu vakara pavadīšanas paražām nav nekādas informācijas.

Senajiem latviešiem bija svarīga arī laika novērošana. Mūsu senči nodarbojās ar zemes kopšanu, tādēļ viņiem vajadzēja saprast, kurā laikā labību iesēt un nopļaut, jo no tā bija atkarīgs, vai saimei būs ko celt galdā. Arī Lieldienu ticējumi ir vērojumi no paaudzes paaudzē, kas tikuši novērtēti kā lietderīgi, tādējādi ceļojot no mutes mutē.