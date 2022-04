Levits: Redzēt sagrautos dzīvojamos rajonus Ukrainā ir īpaši emocionāls pārdzīvojums

"Mēs vienmēr esam Ukrainas pusē, bet redzēt to savām acīm ir īpašs pārdzīvojums. Galvenais, ko mēs, latvieši, varam darīt, ir aicināt mūsu draugus un sabiedrotos sniegt Ukrainai nopietnu palīdzību," sacīja valsts pirmā persona.

"To, ka mēs tik draudzīgi uzņemam bēgļus, to augstu novērtē gan ukraiņu tauta, gan Ukrainas prezidents. Mūsu uzdevums ir ar visām mūsu spējām un iespējām palīdzēt Ukrainai dažādās jomās - militārā, ekonomiskā, finansiālā. Tāpat jāpalīdz bēgļu uzņemšanā un citos veidos. Mums tas ir jādara ne tikai pašiem, bet jāmudina to darīt arī mūsu sabiedrotos Eiropā un pasaulē," žurnālistiem sacīja Valsts prezidents.