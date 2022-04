PTAC aicina Lieldienās pievērst uzmanību šūpoļu drošumam

Centra pārstāvji atzīmē, ka ir jāņem vērā, ka šūpoles ir paaugstināta riska objekts, jo tām ir masīvs koka sēdeklis, kas neatbilst noteiktām trieciena vājināšanas prasībām, bieži vien nekustīgas piekares, tāpat liels krišanas augstums. Tas nozīmē, ka nejauša atrašanās to tuvumā un trieciena gūšana var radīt būtiskas, pat letālas traumas, it sevišķi bērniem.

Tāpat jāievēro, lai šūpoles būtu pietiekamā attālumā no citām iekārtām vai objektiem un šūpošanās zona ir brīva no jebkādiem šķēršļiem, lai bērni nejauši neieskrietu vai neiebrauktu ar velosipēdu tiešā šūpoļu trieciena trāpījuma zonā un negūtu traumas. Svarīgi, lai šūpolēm būtu nodrošināts arī pietiekami amortizējošs pārklājums, lai zem tām nebūtu cieta zeme, betona plāksnes, asfalts vai cits ciets materiāls. Šūpolēm jābūt novietotām drošā attālumā no ūdens tilpēm, betona apmalēm, piknika zonām, lai novērstu jebkādu iespējamo traumatismu.