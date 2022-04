Karā pret Krieviju krituši līdz 3000 Ukrainas karavīru, paziņo Zelenskis

Ukrainas ierēdņi uzskata, ka karā kritušo Ukrainas karavīru skaits ir no 2,5 līdz 3 tūkstošiem, toties salīdzinājumā ar to kritušo Krievijas karavīru skaits ir no 19 līdz 20 tūkstošiem, sacīja Zelenskis intervijā ASV telekanālam CNN. Šīs intervijas fragmenti tika publicēti piektdien, 15. aprīlī.