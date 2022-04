Mirkroķirurgs: Ukrainā karadarbībā cietušo traumas ir tādas, kādas Latvijas mikroķirurgu praksē gadās varbūt reizi mēnesī

"Kaut kas tāds Rīgā nav iedomājams - tas temps, kvalitāte, komplicētās narkozes, kuras viņi veic, strādājot ar dažādām lokalizācijām. Teiksim, ja pacients ir jāpagriež uz sāniem, no sāna uz muguru, neviens nepukst, neizrāda neapmierinātību. Ja darbs sākas plkst.8, tad cilvēki ierodas jau bez piecām minūtēm astoņos," sacīja Libermanis.

Vaicāts, vai Latvijai būtu kaut kādā veidā jāgatavojas kara draudiem no Krievijas, Libermanis uzsvēra, ka valstī vajadzētu pārslēgt domāšanu.

"Kad pirms septiņiem pirmo reizi 2015. gadā atgriezāmies no Ukrainas, mūs nesaprata. 2018. gadā es visu laiku cilāju militārā tēmas un militārās mikroķirurģijas tēmas, bet man teica, ka nevajag visu laiku stāstīt par karu. Šobrīd, ja kāds vēl domā, ka karš ir kaut kur pastarpināti, ka karš mūs neskar, tad cilvēkam vajadzētu steidzami pierakstīties pie psihiatra un pārbaudīt garīgo veselību," savu nostāju pauda Libermanis.

Ikdienā, braucot uz citu slimnīcu operēt un konsultēt, viņam nereti nākas redzēt traģiskus skatus. Apstājoties pie lielveikala, lai nopirktu tualetes papīru, skatam pavērās 16 stāvus augsta ēka, kuras vidū ir trāpījuši šāviņi, un tas Libermanim lika aizdomāties par to, kādas ir mājas, dzīvokļi, sabiedriskās celtnes, slimnīcas Rīgā.

"Mums ir mājas no stikla. Piemēram, man ir dzīvoklis Vecāķos, kur ir divas stikla sienas, un, ja man nokritīs kaut kāds neliels šāviņš pagalmā, man izbirs šīs sienas, un es palikšu uz ielas Latvijas janvārī. Man nav krāsns, bet ir centrālā apkure, un Latvijas klimats ir bargāks par Ukrainas klimatu," pauda Libermanis.

Viņš ir neizpratnē, vai Latvijas slimnīcām ir militārās aizsardzības plāns par to, kā rīkoties karadarbības gadījumā, kas aizsargās slimnīcu un vai personāls saprot kaut ko no militārās taktikas. Libermanis uzsvēra, ka mediķis uzreiz nekļūs par karavīru, ja viņam vienkārši pēdējā brīdī izdalīs ieroci - par to ir jārunā un jārīko mācības.