"Krievu taktika ir mainījusies." Melitopoles mērs par humāno katastrofu Ukrainā

Par esošo situāciju pilsētā mērs sacīja: "Pilsētā kopš 24. februāra ir karš. Dažu dienu laikā to pilnībā okupēja krievu okupanti. Patlaban pilsēta okupēta. Ar katru dienu situācija pasliktinās, jo sākumā krievu okupanti rēķinājās ar iedzīvotāju atbalstu, ka tie būs priecīgi viņus redzēt.

Viņš sacīja, ka par to šobrīd liecina situācija Mariupolē, Volnovahā, nebeidzamajos raķešu triecienos pa Harkivu.

"Redzam traģēdiju, ko krievu okupanti dara ar mūsu tautu. Mēs to redzējām pēc tam, kad mūsu spēki atbrīvoja Kijivas, Sumu, Černihivas apgabalu. Redzējām, ko krievu karavīri tur izdarīja ar mūsu tautu. Ar mūsu bērniem, mūsu sievietēm, mūsu vecīšiem. Tā kā krievi no mums nesaņēma atbalstu un līksmu sagaidīšanu, viņi sākuši iznīcināt mūsu tautu un mūsu zemi," viņš sacīja.

Mērs atklāja, ka iedzīvoāji lielā skaitā cenšas no pilsētas izbraukt, jo dzīvot okupācijas varā ir briesmīgi.

Viņi to dara, lai mūsu cilvēkus paturētu gūstā un lai krievu karavīri slēptos aiz mierīgo iedzīvotāju mugurām. Mēs to esam redzējuši jau vairākkārt. Situāciju Melitopolē tiešām var saukt par humāno katastrofu, bet Krievijas uzvedību – par genocīdu pret Ukrainas tautu. Viņi grib mums atņemt mūsu identitāti, to izdedzināt," sacīja Fedorovs.