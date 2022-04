"Tas ir noziegums pret visu cilvēci." Evakuētie Zaporižjā par situāciju Ukrainā

Kārtējo gaisa trauksmes sirēnu gaudu pavadībā Zaporižjā ierodas vēl viena automašīnu un autobusu kolonna ar cilvēkiem, kas evakuējas no Krievijas okupētajām teritorijām Ukrainā. Zaporižja – dienvidaustrumu pilsēta, uz kuru dodas gan tie, kam izdevies izkļūt no Mariupoles, gan arī pilsētām un ciemiem pašā Zaporižjas apgabalā kā Melitopoles un Berdjanskas.

Bēgle Aņa no Polohiem, kas atrodas Zaporižjas apgabalā, par piedzīvoto stāsta:

Kā gan to var vērtēt, ja izvaro, nogalina, piedodiet, bērnus. Piecgadīgus bērnus, astoņdesmitgadīgas vecmāmiņas izvaro. Ar to par maz – pēc tam arī ņirgājas un vienkārši nogalina. Tie ir zvēri. Es pat nezinu, kā to izteikt. Man ir daudz vārdu, bet diemžēl visi necenzēti."