"airBaltic" par kavēto lidojumu kādai personai būs jāizmaksā 3283 eiro kompensācija

Divām personām kopā ar bērniem 2019.gada 6.oktobrī bija paredzēts lidojums no Lisabonas uz Rīgu caur Kopenhāgenu. Lidojums no Kopenhāgenas uz Rīgu tika aizkavēts uz piecām stundām, proti, lidojums plkst.14.45 ar ierašanās laiku Rīgā plkst.17.20 tika atcelts, un pasažieri no Kopenhāgenas izlidoja plkst.19.44.