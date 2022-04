Nosaukti NBA vērtīgākā spēlētāja balvas finālisti

Superzvaigžņu trio no Eiropas un Āfrikas savus klubus ir aizveduši līdz cīņai par NBA izslēgšanas spēlēm, kas sākās aizvadītajā nedēļas nogalē.

Par gada treneri ir nominēti Teilors Dženkinss no Memfisas "Grizzlies", Ēriks Spolstra no Maiami "Heat", kā arī Montijs Viljamss no Fīniksas "Suns" komandas, kura ir šīs sezonas regulārā čempionāta labākā komanda.