"Jautājums ir par to, kā viņi to varēs pēc tam noslēpt. Atkal ar kārtējo provokāciju, ka to izdarījusi Ukraina. Iespēja pastāv, jo noliktavās Krievijai noteikti šādi ieroči stāv, bet apstiprināt to nevaru," secina komandieris.