Krievijas bankas skaidras naudas deficīta dēļ neatsāk aktīvu valūtas tirdzniecību

"Kommersant" korespondenti devušies uz banku filiālēm, secinot, ka vairākās lielajās bankās, piemēram, "Sberbank", VTB, "FK Otkritje", "Rosbank", "Alfa-bank", RSHB, "Sovkombank", "Zeņit" un "Junikredit-bank" valūta nav pieejama. Banku darbinieki paziņojuši, ka tai vajadzētu būt pieejamai no 20. aprīļa, vai arī piedāvājuši valūtas konvertāciju veikt no konta līdzekļiem.

Dažās "Sberbank" filiālēs informēts, ka valūtu nopirkt var tikai lojalitātes programmas "SberPremjer" biedri, un norādīts, ka turpmāk klienti ASV dolārus un eiro varēs iegādāties, atkarībā no tā, vai valūta būs kasē.

Valūtas trūkums lielajās Krievijas bankās varētu būt skaidrojams ar to, ka saskaņā ar Krievijas centrālās bankas prasībām var pārdot tikai to valūtu, kas iegūta pēc 8. aprīļa, un tas nozīmē automātiskus ierobežojumus dolāru un eiro pārdošanai.

Centrālā banka iepriekš paziņoja, ka no 18.aprīļa mīkstina valūtas kontroles noteikumus, ļaujot krieviem iegādāties valūtu banku kasēs. Tāpat fiziskām personām tiek atļauts no valūtu kontiem izņemt ne tikai ASV dolārus, bet arī eiro, lai gan no kontiem, kas atvērti līdz 9. martam, izņemtā summa nedrīkst pārsniegt 10 000 ASV dolāru. Savukārt pēc šī datuma atvērtos valūtas kontos esošos līdzekļus var izņemt tikai rubļos.