Eiropas Savienībā ievērojami pieaudzis nelegālo imigrantu skaits

Aģentūra aplēsusi, ka no janvāra līdz martam notikuši vairāk nekā 40 300 nelikumīgi ieceļošanas gadījumi, kas ir par 57% vairāk nekā pērnā gada pirmajos trīs mēnešos.

2015.gadā ES ieradās vairāk nekā miljons nelegālo imigrantu, lielākoties no Sīrijas, bet daudzi arī no Irākas. Migrantu pieplūdums izraisīja Eiropā lielas politiskās krīzes un domstarpības dalībvalstu starpā par to, kam šie nelegālie imigranti būtu jāuzņem.