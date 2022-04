"Viņa neredzēja to visu. Viņa vienkārši stāstīja, ka tas cilvēks pirms trīs gadiem atbrīvots. Un te visi viņu ne īpaši mīlēja. Bija tāds it kā ļoti ļauns un skops. Viņš tur it kā no kāda bija baidījies, jo teica, ka kādam bija jāiznāk no cietuma. Tāds bija stāsts. It kā kāds bija iznācis un kāds bija viņam atriebies. Tas bija pēc viņa vārdiem, ko stāstīja tā sieviete." stāsta Ludmila.