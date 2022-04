"Citi zēni" noslēguši "Eirovīzijas" koncertturneju

Pasākums "PrePartyES 2022" bija pēdējais no pieciem "Eirovīzijas" iesildošajiem pasākumiem, to apmeklējuši aptuveni 2000 "Eirovīzijas" fanu no visas pasaules. Pirms tam "Citi zēni" sekmīgi piedalījās līdzīgos pasākumos Londonā, Telavivā, Amsterdamā un Barselonā, tur gūstot ievērojamu atbalstu no konkursa līdzjutējiem.