Cilvēce arvien tiecas rast jaunus veidus, kā uzlabot dzīvi un ikdienas gaitas. Par pašsaprotamu nepieciešamību ir kļuvusi elektrība, silts mājoklis un ēdiens no lielveikalu plauktiem. Tomēr Hazens Audels ir viens no retajiem, kuriem dzīves mērķi saistīti ar nakšņošanu džungļos vai Arktikā. Viņš ir televīzijas personība un piedalās populārajā "National Geographic" šovā "Pirmatnējā izdzīvošana" ("Primal Survivor"). Sarunā ar "Apollo" Hazens dalījās stāstā par dzīves aicinājuma atrašanu, nonākšanu televīzijā, izdzīvošanu un jaunāko šova sezonu, kurā viņš devās 800 kilometru garā ceļā cauri neizpētītajiem Amazones džungļiem.

Man bija tikai 19 gadi, kad viss sākās. Domāju, ka būšu tur tikai pāris nedēļas, bet beigās tie bija astoņi mēneši. Toreiz neko nezināju par sabiedrību, kura dzīvo ārpus ierastā komforta. Līdz tam es nebiju bijis starp cilvēkiem, kuri zinātu katra auga nosaukumu un kā to izmantot. Viņi zināja, ko lietot medicīnā un ko, lai iegūtu šķiedras.

Es vienmēr vēlējos izzināt dabu, bet līdz tam man tam nebija skolotāju. Turklāt to nav iespējams izlasīt grāmatās. Es sapratu, cik būtiski bija atrasties starp vietējiem iedzīvotājiem.

Pēc astoņiem mēnešiem man bija jādodas atpakaļ uz skolu. Uzreiz pēc skolas beigām es atgriezos, lai atkal dzīvotu starp savvaļas iedzīvotājiem. Tas kļuva par manas dzīves esenci desmit gadu garumā. Vairāk nekā pusi mūža esmu pavadījis tur, mācoties no vietējiem. Tur bija divas dažādas ciltis, tādēļ man bija iespēja mācīties no labākajiem. Katru dienu es apguvu ko jaunu, un es to ļoti vēlējos. Tā viss sākās.