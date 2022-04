VID zaudē tiesā pret uzņēmumu par PVN atmaksu

AT spriedumā norādīja, ka VID nepamatoti nav ņēmis vērā uzņēmuma darījumu patieso struktūru un būtību. AT atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka "Integria", kura preču importēšanas un transportēšanas brīdī bija Latvijā reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, bija veikusi trīs secīgus, bet patstāvīgus darījumus - iegādājās preces no Turcijas uzņēmuma, pēc tam iegādātās preces importēja Latvijā un visbeidzot preces no Latvijas pārvietoja uz Lietuvu, veicot preču piegādei ES pielīdzināmu darījumu.