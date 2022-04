Mūrniece: Ar palīdzību Ukrainai uzvarēt karā palīdzēsim arī bēgļiem

"Šeit, Polijā, runājot ar kara bēgļiem no Ukrainas, dzirdu, ka viņu lielākā vēlme ir pēc iespējas drīzāk atgriezties mājās. Tas būs iespējams tad, kad karš beigsies ar Ukrainas uzvaru. Taču tas nenotiks pats no sevis, par to ir jācīnās. Un te neatsverams ir demokrātiskās pasaules nepagurstošs atbalsts Ukrainai," pauda Mūrniece.