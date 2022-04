Latvijā valsts budžetā pērn deficīts sasniedza 7,3% no IKP

Starp būtiskākajām metodoloģiskajām korekcijām ar pozitīvu ietekmi, kas samazina budžeta deficītu, uz vispārējās valdības budžetu bija korekcija prasībām pret debitoriem - 122,9 miljoni eiro jeb 0,4% no IKP, nodokļu korekcijas, izmantojot laika nobīdes metodi - 120,3 miljoni eiro jeb 0,4% no IKP, korekcija starp uzkrātajiem un samaksātajiem procentiem - 40,6 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP, korekcija atvasināto finanšu instrumentu darījumu izslēgšanai - 32,2 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP, noguldījumu garantijas fonda bilance - 19,3 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP, kā arī valsts "Attīstības finanšu institūcijai "Altum"" izsniegto valsts atbalsta programmu korekcija - 10,4 miljoni eiro jeb 0,03% no IKP.

Vienlaikus ir veiktas arī korekcijas ar negatīvu ietekmi, kas palielina budžeta deficītu, uz vispārējās valdības budžetu. Tostarp korekcija par nesadalītajām iemaksām vienotajā nodokļu kontā - 237,6 miljoni eiro jeb 0,7% no IKP, Atveseļošanas un noturības mehānisma korekcija - 237,4 miljoni eiro jeb 0,7% no IKP, korekcija saistībām pret kreditoriem - 235,6 miljoni eiro jeb 0,7% no IKP, korekcija par valdības ieguldījumiem valsts un pašvaldību uzņēmumos - 87,9 miljoni eiro jeb 0,3% no IKP, korekcija ārvalstu finanšu palīdzības plūsmas sabalansēšanai - 73,5 miljoni eiro jeb 0,2% no IKP, vērtspapīru prēmijas korekcija emisijas gadā, lai nodrošinātu prēmijas atzīšanu ieņēmumos nākamajos gados līdz vērtspapīru dzēšanai, - 32,1 miljons eiro jeb 0,1% no IKP, kā arī korekcija par otrā līmeņa pensiju shēmas līdzekļu nākotnes izmaksām - 28,6 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP.