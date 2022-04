Tiešraide ⟩ Atpakaļ mājās no Āfrikas "atvaļinājuma" - ielūkojies mazo ērgļu ligzdās Latvijas mežos

2019. gadā Latvijas Dabas fonda piedāvātā informācija liecināja, ka visā pasaulē ligzdo ap 19 700 mazo ērgļu pāru, un gandrīz visi no tiem – Eiropā. Latvijā ligzdo nepilni 4000 pāru, un tas veido 20% no visas pasaules mazo ērgļu populācijas. Mazais ērglis vidēji dzīvo 10 gadus.

Atbilstoši Starptautiskajai Sarkanajai grāmatai (IUCN Red list of threatend species), mazā ērgļa statuss gan globālā, gan Eiropas mērogā ir novērtēts kā "Least Concern" (vismazāk rūpju) un globālā populācija tiek vērtēta kā stabila. Arī Latvijā mazo ērgļu populācija šobrīd ir vērtējama kā stabila, tomēr salīdzinājumā ar 1990. gadu beigām, kad šo putnu populācija Latvijā bija skaitliski vislielākā, turpmākajā periodā ir konstatēta skaita samazināšanās 10-15% robežās, it īpaši 2003. - 2011. gadu periodā.