Krištianu Ronaldu un Džordžīnas Rodrigesas dēla nāve dzemdību laikā , par ko viņi paziņoja pirmdien, 18. aprīlī, aizgrābusi teju visu pasauli. Cilvēki no malu malām internetā ģimenei velta neskaitāmus atbalsta vārdus, taču sērojošo vecāku atbalsta grupas vadītāja Ginta Bula portālam "Apollo" saka, ka sabiedrībā joprojām ir pavisam neliels priekšstats par nedzīvi dzimušu bērnu, jaundzimušo nāvju un spontāno abortu postošo ietekmi uz vecākiem, kā arī viņu ģimenēm un draugiem.

Sieviete stāsta, ka tolaik viņas lielākais atbalsts bijuši draugi, jo kopumā vietu, kur vērsties pēc palīdzības bijis maz. Protams, mūsdienās, kad internetā varam atrast atbildes uz teju visiem jautājumem, situācija ir mainījusies, tomēr Ginta stāsta, ka vērsties vietā, kur satikt cilvēkus, kas piedzīvojuši to pašu, ir ļoti vērtīgi.

Tur arī ir tas kodols - tas ir nepareizi, tam nav nekāda attaisnojuma. Kāpēc mirst bērni? Atbildes uz to nav. Tā ir milzīga sāpe, kas izmaina visu dzīvi. Kā bija agrāk, nebūs vairs nekad - bija dzīve pirms un ir dzīve pēc. Jocīgi skan, bet visiem notikumiem ir kaut kāda pievienotā vērtība.

Tas, kas notiek ar cilvēka pamatvērtībām pēc bērna zaudēšanas... Tās ļoti mainās. Šāds notikums satricina, saplēš daudzos gabaliņos un tā vāze, kaut salipināta no jauna kopā, vairs nekad nemirdzēs kā agrāk," stāsta Ginta, kura min, ka ir ļoti svarīgi šādos brīžos būt blakus un atbalstīt, nevis likt mierā, kā daudziem varētu šķist pareizi.

Sabiedrība domā, ka par to runāt nedrīkst, bet tas ir pilnīgi nepareizi - tiem, kas ir zaudējuši, ir ļoti svarīgi sadzirdēt, ka citi jūt viņiem līdzi, nevis attālinās. Iespējams, tas ir ar labiem nolūkiem, ar domu - ko nu mēs viņus aiztiksim, bet tas ir pavisam nepareizi," viņa stāsta.

"Ja man kāds saka, ka nezina, ko teikt šādā situācijā - tas arī ir tas, kas strādā. Ir svarīgi atzīt notikušo, pateikt, ka nezinām, ko teikt, ka jūtam līdzi, bet gribam un esam gatavi palīdzēt jebkurā brīdī - vai tā ir izrunāšanās vai jebkāds cits atbalsts - es būšu blakus. Tas paplašina to drošo telpu. Šie vecāki šajā situācijā jau arī, visticamāk, ir pirmo reizi un nezina, kā būt.

Lielākā daļa cilvēku zina, kas ir sēras, vairums no mums kādu ir zaudējis, tomēr - vai sāpēs par bērniņa zaudēšanu ir tādas pašas? Protams, mēs neviens negaidām savu tuvinieku aiziešanu, tomēr kaut kādā ziņā ar to rēķināmies - tas ir neizbēgams dzīves process.

Ir teiciens, ka laiks visu dziedē. Tajā tik tiešām ir liela daļa patiesības, bet ir jāatceras, ka sēras ir process, nevis vienkārši laiks - es tagad gadu padzīvošu un viss būs labi. Ir cilvēki, kas atnāk pie manis uz grupu un pasaka, ka viņi zaudējuši pirms desmit gadiem, bet tikai tagad sapratuši, ka nav to izsērojuši. Piemēram, kāda mamma pieslēdzās sarunai no Anglijas - viņai agrā jaunībā pirms 25 gadiem nomira pirmais bērniņš. Nu jau viņai ir citi bērni, pat mazbērni, bet tagad, izlasot par šādu atbalsta grupu, viņa ir sapratusi, ka nav to sāpi izsāpējusi," stāsta Ginta.