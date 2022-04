"Šauj no visurienes". "Azovstaļ" rūpnīcas apšaude nav pārtraukta, norāda Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks

Tikmēr saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu datiem Krievija tomēr nav pilnībā atteikusies no plāniem uzbrukt Mariupoles rūpnīcai un gatavojas turp nosūtīt Nacionālās gvardes un Federālā Drošības dienesta (FSB) spēkus.

Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs, atskatoties uz sestdienas notikumu attīstību, paziņojis, ka pa uzņēmuma teritoriju tiek šauts "no jūras, sauszemes un gaisa, no tankiem, no visurienes, kur vien iespējams šaut".