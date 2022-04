Podoļaks aicina sarīkot īpašu sarunu kārtu saistībā ar Mariupoles un "Azovstaļ" situāciju

Podoļaks aicinājis Krieviju "padomāt par to, kas palicis pāri no tās reputācijas" un "spert trīs Mariupoles soļus" - pirmkārt, izsludināt "reālu Lieldienu pamieru Mariupolei", otrkārt, nekavējoties nodrošināt humāno koridoru civiliedzīvotājiem un, treškārt, piekrist īpašai sarunu kārtai, lai Ukrainas puse varētu izvest vai apmainīt savus karavīrus.

Kā ziņots, trešdien Podoļaks un Ukrainas sarunu grupas vadītājs Dāvids Arahamija jau izteica gatavību doties uz Krievijas spēku aplenkto Mariupoli, lai ar Krievijas pārstāvjiem bez jebkādiem iepriekāsējiem nosacījumiem risinātu sarunas par Ukrainas militārā garnizona un civiliedzīvotāju evakuāciju, taču nekāda atbilde no Krievijas puses joprojām nav saņemta.

Savukārt Ukrainas izlūkdienestu dati liecna, ka Krievija tomēr nav pilnībā atteikusies no plāniem uzbrukt Mariupoles rūpnīcai un gatavojas turp nosūtīt Nacionālās gvardes un Federālā Drošības dienesta (FSB) spēkus.

Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs, atskatoties uz sestdienas notikumu attīstību, paziņojis, ka pa uzņēmuma teritoriju tiek šauts "no jūras, sauszemes un gaisa, no tankiem, no visurienes, kur vien iespējams šaut".