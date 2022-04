Iecienītākie LVM tūrisma objekti ukraiņiem pieejami bez maksas. Kas jāzina un kur jādodas?

Apmeklējot kādu no LVM tūrisma objektiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem jāuzrāda kases darbiniekam Ukrainā izdots personu apliecinošs dokuments.

Dabas parks Tērvetē ir viena no tūristu iecienītākajām un ģimenei draudzīgākajām vietām Latvijā. Atpūtu parkā īpaši novērtēs mazākie apmeklētāji, ļaujoties piedzīvojumiem Rūķu pilsētā, atrakciju laukumā ar šķēršļu takām un citur.

Kalsnavas dendrārijs ir viena no retajām vietām Latvijā, kur var aplūkot vairāk nekā 300 dažādu sugu un šķirņu skuju kokus. Reto koku dārzu var skatīt arī no augšas, pakāpjoties 25 metrus augstajā koka skatu tornī, no kura paveras neatkārtojama panorāma ikvienā gadalaikā.