VIDEO ⟩ Sola iespēju nopelnīt milzu naudu. Ukrainietēm Eiropā piedāvā legāli kļūt par prostitūtām

Eiropa Ukrainas bēglēm piedāvā patvērumu no kara, bet līdzās gatavībai palīdzēt šeit pastāv arī vēlme bezpalīdzīgo cilvēku stāvokli izmantot. Ir Eiropas valstis, kas bēglēm neslēpti piedāvā darbu bordeļos.

Bēgļu palīdzības grupās parādās darba sludinājumi. Piemēram, no kāda Vācijas erotiskā kluba, kas aicina ukrainietes vecumā no 25 līdz 55 gadiem ar iespēju nopelnīt milzu naudu – 500 eiro dienā.

Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, Beļģijā un virknē citu Eiropas valstu meitenes no Moldovas, Rumānijas, arī Ukrainas jau gadiem tikušas ekspluatētas seksa industrijā. Tās, kuras piekrīt it kā no laba prāta, ir nabadzības spiestas, bet šobrīd kara dēļ ar Ukrainas sievietēm ir pavisam cita situācija.