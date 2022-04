Dokumenti: ASV apsvērusi iespēju spridzināt Mēnesi ar kodolieročiem

Dokumentos, kas sastāv no teju 1600 ziņojumiem, ieteikumiem, līgumiem un sapulču piezīmēm, lasāmas visai dīvainas AATIP prioritātes. Programma darbojās no 2007. līdz 2012. gadam, tomēr plašākai sabiedrībai par to tapa zināms tikai 2017. gadā, kad no Pentagona aizgāja programmas bijušais direktors, vēstīts izdevumā "Vice".