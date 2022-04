Seši ministrijas risinājumi, kā varētu atbalstīt iedzīvotājus saistībā ar straujo cenu kāpumu

Parasti pensijas indeksē oktobrī, taču LM ierosinājumā paredzēts šogad to darīt mēnesi ātrāk. Labklājības ministrs Gatis Eglītis ("Konservatīvie") minēja – kāpums varētu būt 10%. Tam būtu jāatvēl 26 miljoni eiro no speciālā budžeta. Un šis pensiju kāpums skartu apmēram 563 000 cilvēku.

Šī pabalsta paaugstināšanu personām ar invaliditāti parasti veic divas reizes gadā. Šogad LM piedāvā papildu – trešo maksājumu 50 eiro apmērā, savukārt no nākamā gada pabalstu no 80 varētu celt līdz 105 eiro. Šādu pabalstu saņem 35 000 iedzīvotāju. Palīdzība šajā gadā izmaksātu apmēram 750 000 eiro.

Par reformu to sauc pati ministrija, jo plaši skartu to, kā valsts uzlūko minimālos ienākumus un to slieksni.

"Minimālo ienākumu līmeņu reforma, kas ir mums uzdevums gan no Satversmes tiesas, gan no Eiropas Komisijas. Šie minimālo ienākumu sliekšņi katru gadu no 1. janvāra tiks aktualizēti attiecībā pret vidējiem ienākumiem valstī. Tātad, ja ekonomika aug, līdz ar to arī aug minimālās pensijas sliekšņi, maznodrošināto GMI [garantētais minimālais ienākums]. Ja ir deflācija, tad pēc būtības, jā – būtu jāsamazinās," atzina ministrs.