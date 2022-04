Polija un Bulgārija nosoda Krievijas lēmumu apturēt gāzes piegādes, nodēvējot to par šantāžu

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena pēc tam paziņoja, ka abas valstis jau saņem gāzi no Eiropas Savienības (ES) kaimiņvalstīm.

"Pateicoties mūsu centieniem, Polijai, sākot no šī rudens, vispār vairs nebūs nepieciešama Krievijas gāze," uzsvēra Moraveckis.

Polijas līdzšinējā Krievijas gāzes piegādes līguma termiņš beidzas gada nogalē, un Varšava cer atteikties no Krievijas gāzes, aizstājot to ar sašķidrinātās gāzes piegādēm ostās un gāzi no Norvēģijas pa cauruļvadu Baltijas jūrā, kuram jāsāk strādāt rudenī.