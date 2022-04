"ReTV": Smaga krīze piena nozarē. Vismaz 10 piena pārstrādes uzņēmumiem draud bankrots

Strauji augošo izmaksu dēļ Latvijā piena produktus ražot vairs nav izdevīgi. Vidēja lieluma uzņēmums, kas dienā saražo 80 līdz 100 tonnas piena, šobrīd mēnesī zaudē līdz pat 300 000 eiro. Aldis Spalviņš, A/S "Rankas piens " valdes loceklis, stāsta:

A/S "Cesvaines Piens" izpilddirektors Agris Skvarnovičs vēsta: "Šodien vēl mēs strādājam. Ja man uzdod jautājumu - kādi ir mūsu ilgtermiņa plāni -, es varu teikt, ka pagaidām tādu nav.

Ražotā siera cenas mēs pacelt varam, esam to izdarījuši jau vairākas reizes, bet kritiskais brīdis ir tajā, kad patērētājs vairs to nevarēs nopirkt. Līdz ar to mēs nevarēsim norēķināties ar piegādātājiem, nevarēsim izmaksāt algas un tā tālāk."