No Lietuvas uz Ukrainu dosies kara noziegumu izmeklēšanas grupas pārstāvji

"Pie mums no Ukrainas ieradušies aptuveni 50 000 cilvēku, un no viņiem noteikti var iegūt noderīgu informāciju, kas palīdzēs starptautiskā līmenī noteikt atbildību. Mūsu institūcijas iesaiste man šķiet ļoti svarīga no taisnīguma nenovēršamības viedokļa. Mums visiem jādara viss iespējamais, lai šīs militārās agresijas izraisītājiem un dalībniekiem tas nepaliktu bez sekām,“ viņš sacījis ziņu aģentūrai BNS.