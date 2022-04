Viņi veda kokaīnu, kā zinām no pirmā vietnieka liecībām, kuram tika piespriests ilgs cietumsods. Tas notika pēc Putina nākšanas pie varas. Tajā brīdī Šoigu bija ļoti augsts reitings, Putins no viņa baidījās," stāsta Pugačovs.

"Es neatceros, kurā gadā tas bija, bet Putins tikko bija nācis pie varas un uzreiz deva pavēli arestēt Šoigu pirmo vietnieku, kas nodeva par viņu 100 sējumus liecību. Viņu arestēja kabinetā, kur viņš kliedza: "Ļaujiet piezvanīt ministram! Tūlīt viņš visu atrisinās, es par to neatbildu, to viņš!"

Tika arestētas ministrijas lidmašīnas, kas nodarbojās ar nelegālajiem pārvadājumiem. Atveda kažokus no Ķīnas, bet tur bija rakstīts, ka tie ir durvju aizbīdņi," sacīja Pugačovs.

Uzņēmējs norāda, ka Šoigu nebija "jumts": "Nē, viņš nebija "jumts", viņš vienkārši to visu organizēja. Viņš ir šī visa īpašnieks, kāpēc viņam jābūt "jumtam"?"

Uzņēmējs nezina, ar ko šie cilvēki nodarbojās: "Katrs nodarbojas ar to, kas patīk. Mēs atbraucām, tur bija kaut kādi šamaņi, viņi prognozēja nākotni." Tomēr Pugačovs nezina, vai pats Putins tam tic.

"Putins vienmēr piesardzīgi izturējās pret Šoigu un baidījās no viņa. Deviņdesmitajos gados Šoigu bija viens no pazīstamākajiem politiķiem Krievijā. Pajautājiet jebkuram cilvēkam - visi viņu zināja. Kā Putins pret viņu izturējās? Putins no viņa baidījās. Šoigu reitingā faktiski bija otrais aiz Putina."