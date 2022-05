"Viņš nekad nesmaidīja un nerunāja." Kabarē dziedātāja apgalvo, ka 1985. gadā Putins izlikās par kuģa apsargu

Britu uzņēmums "CTC" 1985. gadā nomāja Padomju Savienībai būvēto kruīza kuģi, lai ceļotu starp Eiropu un Austrāliju. Uz klāja atpūtās rietumnieki, viņus apkalpoja PSRS personāls, bet izklaides māksliniekus piesaistīja no ārvalstīm. "Tas bija milzīgs kuģis , kas devās uz daudzām pasaules ostām, taču tajā bija vairāk apkalpes nekā pasažieru," izdevumam "Daily Mail" stāstīja Lina.

Lina atceras, ka no darbiniekiem īpašu uzmanību piesaistījis apsargs. Viņš vērojis sievietes priekšnesumus un pēc katras izrādes, nerunājot ne vārda, sekojis līdz kajītei. Austrāliete uzskata, ka apsargs bijis Vladimirs Putins , patiesībā VDK spiegs.

Austrāliete atceras, ka apsargs vienmēr uzraudzīja notiekošo uz klāja un vienmēr atradies starp cilvēkiem. "Viņš vienmēr bija tuvumā. Ja jūs ietu iekšā bārā, viņš no tā ietu ārā, ja jūs apsēstos restorānā, viņš paietu garām."

Lai gan nav tiešu pierādījumu Putina saiknei ar kruīza kuģi, vairāki ziņojumi liecina, ka viņš astoņdesmitajos gados bieži apmeklējis Jaunzēlandi, reiz uzdodoties par apavu pārdevēju. Autors Greiems Hants savā 2007. gada grāmatā "Spies and Revolutionaries: A History of New Zealand Subversion" apgalvo, ka kāds vīrietis, kuram ir "pārsteidzoša līdzība" ar Putinu, piedalījās 1986. gada izmeklēšanā par Krievijas kruīza lainera nogrimšanu.