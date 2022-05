Nepatikšanas mīlestībā un negaidīta veiksme biznesā: Pāvela Globas astroloģiskā prognoze maijam

Lauvām, pirmkārt, maijā jākoncentrējas uz savu karmisko uzdevumu risināšanu. Tas ir ļoti svarīgi, jo zvaigznes un planētas to vēlas. Pavasara beigās šīs zīmes cilvēkiem labāk nedomāt par perspektīvām. Ir svarīgi koncentrēties uz to, kas notiek tieši šeit un tagad. Tas novērsīs uzmanību no nevajadzīgām problēmām un palīdzēs koncentrēties uz darbu. Tāpat jāatceras, ka "slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās". Planētas šobrīd neatrodas vislabākajā stāvoklī, tāpēc labāk netērēt laiku altruismam.