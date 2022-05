Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā žurnālam "Time" atklāja, ka pirmajās stundās kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā okupantu spēki divas reizes mēģināja iebrukt prezidenta kompleksā, kurā atradās Zelenskis un viņa ģimene, vēsta laikraksts "The Guardian".

Olena Zelenska, aprakstot iebrukuma pašu sākumu, atzīst, ka to atceras ļoti spilgti.

"Tas bija parasts darba dienas vakars. Bērni bija atgriezušies no skolas, notika gatavošanās nākamajai mācību dienai.

Es pamodos laikā no pulksten 4 līdz 5 - no blīkšķa. Uzreiz nesapratu, ka tas bija sprādziens. Es nebiju droša, kas tas varētu būt bijis. Vīrs nebija gultā. Kad piecēlos, es viņu ieraudzīju - jau apģērbušos. Uzvalkā, kā parasti. Tā bija pēdējā reize, kad redzēju viņu uzvalkā un baltā kreklā - kopš tās dienas viņš tērpies tikai militārās drēbēs. "Tas ir sācies," bija viss, ko viņš pateica," "Vogue" stāsta Olena.

"Apjukums drīzāk. "Ko mums darīt ar bērniem?" "Pagaidi," viņš teica, "es jums ziņošu. Katram gadījumam savāciet pirmās nepieciešamības mantas un dokumentus," viņš man sacīja un izgāja no mājas," 24. februāra nakti atceras Ukrainas pirmā lēdija.

"Apmēram nedēļu pēc kara sākuma es zvanīju, lai noskaidrotu, kur ir mani radinieki un vai viņi ir dzīvi. Un vienā mirklī es sapratu, ka nezinu, vai es viņus vēl kādreiz satikšu - tos, kurus mīlu, savus mīļos cilvēkus! Tā, iespējams, bija pirmā reize, kad es raudāju, - pirmā reize, kad atbrīvojos no savām emocijām. Es nevarēju vairs to izturēt.

Kara pirmajās dienās tika ziņots, ka Kijivā darbojas vairāk nekā 400 krievu algotņi, kuriem Kremlis devis uzdevumu nogalināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un valdības locekļus, lai Maskava varētu pārņemt varu, vēsta britu laikraksts "The Times". Krievijas algotņu grupa "Vagner" jau pirms piecām nedēļām ieveda Ukrainā algotņus no Āfrikas, uzdodot tiem nogalināt Ukrainas valdības locekļus, vēsta laikraksts.

Avots, kas informēts par "Vagner" aktivitātēm, "The Times" atklāja, ka janvārī Ukrainā ieradušies 2000 līdz 4000 algotņu. Daļa no tiem izvietoti Donbasā, bet aptuveni 400 iekļuva Ukrainā no Baltkrievijas un devušies uz Kijivu.