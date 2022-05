FOTO ⟩ Biedrība "Tavi draugi" kopš kara sākuma uz Ukrainu nosūtījusi 40 smago automašīnu kravu ar humāno palīdzību

Patlaban biedrība izveidojusi apjomīgu ziedojumu pieņemšanas, šķirošanas un pakošanas punktu, no kura ziedojumi tiek nogādāti Ukrainā. "Tavi draugi" nodarbojas arī ar bēgļu transportēšanu no Polijas un Ukrainas robežas, kā arī no pašas Ukrainas.